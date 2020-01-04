針對黑鷹直升機墜毀憾事，國民黨與民進黨都停止競選活動3天。資深媒體人黃暐瀚直指，黑鷹這事件，讓他想到921大地震和319槍擊案。郭正亮則表示，黑鷹這事件沒有藍綠，

黃暐瀚在政論節目《平論無雙》中表示，黑鷹事件，讓他想到之前的921大地震和319槍擊案，對選舉造成的影響。1999年的921發生大地震之後，因為它是一個國殤事件，全台灣2000多人罹難，發生在9月，離3月選舉還有半年，所有政黨全部停止選舉活動，就整整停了兩個多月。到了大概12月多的時候，才開始選舉活動，離選舉還有4個月。

第二個例子是319槍擊案當天，候選人中槍了，所以大家會有疑慮。那一天晚上馬英九在淡水簽名，立刻取消行程回去，然後討論了半天，想要去台南看阿扁，但是後來說好像不方便。總之那個晚上原本有北中南3場的造勢大會，就取消了。那天晚上的確有很多耳語，小護士等等。第二天最後選舉的結果連宋配輸了陳水扁2萬5000票，原本以為會贏很多。還有一個例子，就是連勝文中槍也讓大家討論，也是選情之夜，然後連戰跑到舞台上，說他兒子現在在醫院，也是安撫大家情緒以後，就去醫院看兒子了。

黃暐瀚表示，這次的黑鷹事件發生後，蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜都取消所有競選活動，4日下午開始恢復行程。但接下來這幾天，去哪邊都不宜歡樂，就是還是要繼續的跟民眾論述政見，可是得要顧慮現在的軍情與軍心、還有民心，像韓國瑜4日那天晚上的政策發表會，就完全不會有問題。

民進黨立委郭正亮認為，黑鷹這事件沒有藍綠，民進黨團也被通知，可以個人低調去三總 悼念。重點是誰去連結這個議題，看你怎麼去說，像連勝文那一場，連戰去現場，他是真情流露，說他兒子受傷，就很得分，把個人事件和天佑台灣連結在一起。至於阿扁那一場，出現奇美小護士，蘇貞昌跳出來說，「有人性一點好不好？」對藍營也有傷，所以要看你怎麼說 ，最好是不要去扯到這個議題。

(中時電子報)