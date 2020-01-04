黑鷹直升機2日在山區失事墜毀，造成參謀總長沈一鳴等8人罹難。國民黨及民進黨競選活動暫停，共體國殤。外界關心此事會不會對2020總統大選造成影響？美國國際評估與戰略中心（CSIS）研究員費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）分析，此事不會對台灣選舉有任何影響。

根據《美國之音》報導，長期關注台灣國防議題的費學禮分析，黑鷹失事一事，不會對台灣的大選和安全造成影響。費學禮坦言，這是一場軍事悲劇，對此次選舉不會有影響。如果要說有任何影響，那就是它使全體台灣人聚焦在防衛自己的自由時，必須承受什麼樣的重大負擔。這個負擔是所有台灣人都要承受的，無論他們是那一個政黨。

費學禮強調，黑鷹直升機失事事件不會影響台灣的國防安全。因台灣有豐富的軍事人力資源，而在此事件罹難的8位將士的工作，將由另一批同樣具備能力、勇氣與承擔的軍士官來接手。

(中時電子報)