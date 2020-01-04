【圖集】日本男演員佐藤健接機、專訪 08:082020/01/04 中時 陳俊吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 佐藤健專訪。(陳俊吉攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 佐藤健專訪。(陳俊吉攝) 佐藤健專訪。(陳俊吉攝) 佐藤健專訪。(陳俊吉攝) 佐藤健專訪。(陳俊吉攝) 佐藤健專訪。(陳俊吉攝) ＿ 佐藤健專訪。(陳俊吉攝) 佐藤健專訪。(陳俊吉攝) (中時 ) #佐藤健 也許您會感興趣 推薦閱讀 佐藤健分享自己的「那一日」為角色刻意微醺 19:592020/01/02 娛樂 佐藤健對戲田中裕子 一身雞皮疙瘩 04:102020/01/03 娛樂新聞 佐藤健曝叛逆期 動念「不原諒家人」 01:222020/01/04 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 陳揮文錄影撂話：韓國瑜落選我不來了 鄭弘儀錯愕吐這句 - 娛樂 「大陸第一網紅」原形畢露？馮提莫詭異身材照瘋傳 - 娛樂 談與高凌風17年婚姻？金友莊：我輸給了騙子 - 娛樂 夜闖IKEA鬧事還不夠 李堉睿PO民調影片恐罰500萬 - 新聞 卡神去哪兒？陳文茜被問楊蕙如…反應驚人 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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