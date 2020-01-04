佐藤健專訪。(陳俊吉攝)
佐藤健專訪。(陳俊吉攝)

佐藤健專訪。(陳俊吉攝)
佐藤健專訪。(陳俊吉攝)

佐藤健專訪。(陳俊吉攝)
佐藤健專訪。(陳俊吉攝)

佐藤健專訪。(陳俊吉攝)
佐藤健專訪。(陳俊吉攝)

佐藤健專訪。(陳俊吉攝)
佐藤健專訪。(陳俊吉攝)

＿
＿

佐藤健專訪。(陳俊吉攝)
佐藤健專訪。(陳俊吉攝)

佐藤健專訪。(陳俊吉攝)
佐藤健專訪。(陳俊吉攝)

(中時 )

#佐藤健