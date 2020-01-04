美國空襲擊殺伊朗軍事指揮官後，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，這個「世界承受不起」再一次發生波斯灣戰爭。

法新社報導，古特瑞斯的發言人在聲明中指出：「秘書長一貫主張緩和波斯灣局勢。」

「在此時刻，領導者必須保持最大克制。這個世界承受不起再一次發生波斯灣戰爭。」

美國稍早宣稱對巴格達國際機場發動空襲，擊殺伊朗「聖城部隊」（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。

(中央社)