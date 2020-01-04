高雄浤倡國際能源公司董事長梁錦再從鐵工老闆變成光電廠商。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄浤倡國際能源公司董事長梁錦再，在大自然招喚下投身綠能產業，一路從鐵工老闆、太陽能板代工到大陽能光電廠商，喜愛大自然的他還在自家工廠內打造開心農場，下田享受田園之樂。他熱心公益也不落人後，奉獻公益不遺餘力，為社會散播陽光。

其實，梁錦再20年前原是做鐵工廠老闆，民國97年開始協助做光電系統商代工，一開始是做太陽能熱水器，後來接觸到太陽能光電，成為光電業者，他如今有2間公司，營業項目是太陽能產業相關一貫化作業，除太陽能板、逆變器是其他配合廠商提供外，從施工、原物料、建設、掛錶、協助申請補助款都由公司一條龍包辦。

梁錦再表示，那時候開鐵工廠接觸太陽能產業之初頂多製作太陽能骨架，類似鐵皮屋的支架，並把鐵皮屋鐵皮換成太陽能板。當時有得到來自美國、德國等資訊，見這些國家1、20年前就開始發展綠能產業，他當下認為，這個產業前瞻性很好，加上他喜歡大自然，於是決定投身其中。

然而，梁錦再一路走來並不順遂，他說，政府大約102年才公布光電政策相關補助，由中央補助給台電，各縣市政府規劃補助款則是補助給民眾；由於一般民眾對光電相關產業因不了解，一開始質疑政府政策，大部分民眾也無法接受。

梁錦再擔心一開始民眾不了解這個產業，會覺得是「政府騙人」，提出很多質疑，這條路一開始走得很辛苦，自己從台電、能源局、工務局開始做流程整合，到處奔走與政府部門行政申請文書，幾經磨合才讓之後的申請光電補助流程順暢，也達到可以協助一般民眾了解申請光電補助過程，讓民眾開始相信「政府補助是真的，沒有騙人」。

梁錦再一路走來也分別南北留下兩個代表作，他表示，屏東豬寮代表作，在施工方面比一般鐵皮屋困難，因為太陽能板下方是豬舍和雞舍，施工配合顧及牲畜活動遷移時間，避免驚嚇到牠們，影響他們產能，對施工時間及過程是一大考驗。

他提到，另一個代表作是宜蘭利澤工業區管理中心，由於宜蘭的天氣大多寒冷多雨，是太陽能業界公認施工最困難的地方之一，天候因素令施工人員不易施作，無法接續作業，因施工難度高，當時很多EPC系統商不敢接，但他當時認為天候是會變的，未必做不起來。

梁錦再指出，為克服宜蘭強風跟落雨日多天候，他的團隊施工法特別以連結原身的骨架施作，並考量以後的修繕維護，工程也都架高80公分。

梁錦再表示，當初會敢去宜蘭做，是因覺得就算天氣這樣，也不可能是會完全失敗的地方，「結果因為我這樣想以及團隊決策的成功判斷，完成不可能的任務」，這項成果剛好可以變成南北台灣光電產能交替的典範及里程碑。

熱愛大自然的梁錦再喜歡釣魚也嚮往田園生活，他索性在自己廠內打造一處小農場，在這個園地裡自己種樹、種花和種菜，也闢有小魚池養魚，梁錦再在公司忙裡偷閒倘佯在自己的小天地，釣魚、下田當快樂農夫，怡然自得。

梁錦再覺得，自己栽種蔬果都是安全無農業的，吃

的安心，這也是他的興趣。

談起投入太陽光電產業的轉捩點，梁錦再說，當初決定投入綠能產業也是因為喜歡大自然，希望能投入永續的產業，為守護大自然盡份心力，讓大家能能安全並安心地與大自然一起生活，加上太太當初百般鼓勵「一直叫我衝」，他也認同並看好這個產業的前景，不但能開創更好的環境能源，也是許多工作者的轉機。

至於公司的核心價值，梁錦再認為，公司的核心價值是良心和負責，也是公司經營服務客人的核心價值。在企業良心上，因為材料選定及維護20 年的承諾，這是一般系統商無法做到的；尼伯特颱風後有很多光電孤兒就被我們承接，後續因服務好口碑經由客戶傳播介紹，讓業務蒸蒸日上。

梁錦再事業有成後，這5年來熱心公益回饋社會不遺餘力，他說，從事業剛起步很辛苦的過程中有一點餘下的收入就會投入慈善工作，包括捐贈世界和平會，以及對社福機構無法受理補助的邊緣戶協助房租或是學費小額捐贈弱勢孩子。

梁錦再指出，他從幼稚園獲悉園方需要什麼幫助，就會配合資助，對18歲的大孩子也提供到公司實習機會，還有經常參與與高雄物產館一起聯合起來照顧高雄國小小朋友支持幸福撲滿營養午餐的慈善活動，今年開始還開始認養慈德幼兒園全園21位院童。

他認為，孩子是我們的未來，對於需要幫助的孩子自己都很願意幫忙，雖然覺得自己投入的很微小，可是覺得是發心，有心，就可以慢慢越幫助越多。

梁錦再日前推動公益採購農特產品，他偕妻子現身愛吉兒幼稚園義賣現場，放下董事長身段，賣力叫賣，所得全數捐獻幸福撲滿計畫，再度留下愛心義行的身影。

(中時 )