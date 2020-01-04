花季度假飯店擁有百年不間歇的「碳酸氫鈉湧泉」。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄田寮月世界因光禿禿的惡地地形頗具盛名，成為不少網美必去的打卡點。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

日本溫泉舉世聞名，是不少民眾農曆過年出國的首選。其實在台灣高雄就有一處「荒野湯泉」，位在田寮月世界國際聞名卻有百年不間歇的「碳酸氫鈉湧泉」，荒野之中自然湧發，卻鮮少人知。從日治時期就被開發的百年湧泉，過去為「大崗山溫泉旅社」演變至今的「花季度假飯店」，春節不用飛日本泡湯，直接「登上月球」來場月球泡湯主題之旅。

高雄田寮月世界因光禿禿的惡地地形頗具盛名，一座座灰禿禿的山層地形十分壯觀，網美並拍勝地就像是踏上月球遊走在惡地之中超有fu。

台灣地形因板塊擠壓，山巒綿延擁有多樣的火山地形特色，田寮月世界淒涼荒漠之美中卻有一口百年湧泉不斷地孕育著田寮荒地，而這處百年湧泉在這荒漠之中的田寮在日治時期就被挖掘開發，從最初期供休憩的日本警察療養所至舊稱「大崗山溫泉旅社」演變至今的「花季度假飯店」。

「花季度假飯店」飯店創辦人本身是位藝術收藏家，珍藏了多件名家作品，不吝於飯店與大家分享，讓來訪遊客能夠沉浸在藝術氣息之中。

現代人享受休假已慢慢不追求觀光勝地的庸庸碌碌，反而愛上慢活的度假模式，春節期間不用飛日本泡湯，直接登上月球來個月球泡湯主題之旅，神秘幽靜還可以探索飯店長廊秘境的高價藝術之作。

因應春節旅遊，業者更推出秘境主題旅遊，事先預約可享深度旅遊套裝行程，探訪世界知名惡地「月世界」，讓民眾彷彿置身於月球，並造訪「大崗山生態園區」。

另也推薦旅客可親自走訪距花季車程不到10分鐘的「盤龍峽谷一線天」，除了是目前還沒有對外公開的祕境景點外，更是由郭富城主演的3D魔幻電影「西遊記之孫悟空三打白骨精」取景之處，高聳險峻的兩側峭壁包覆讓人彷彿置身在神秘森林的詭譎場景之中，大自然的鬼斧神工中的奧秘，值得親自探訪一番。

(中時 )