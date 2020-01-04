枋寮鄉大庄社區發展協會總幹事許嘉峻（左）為翻轉大家對廟埕囝仔的刻板印象，特地帶著學生為庄內大廟德聖宮創作繪本，同時也盼傳統漁村再次被看見。（謝佳潾攝）

現今社會大眾對陣頭文化、「廟會孩子」普遍存有負面聯想，但廟宇信仰卻也是凝聚地方的必要存在，枋寮鄉大庄社區發展協會總幹事許嘉峻為解矛盾，帶著學生為庄內大廟德聖宮創作繪本，不僅試圖翻轉大家對廟埕囝仔的刻板印象，也盼傳統漁村再次被看見。

許嘉峻現年29歲，15歲時即離開家鄉就學、工作，3年前返鄉接下總幹事一職，他的成員平均年齡50歲以上，他笑說，自己學室內設計，在台中接案子還過得去，但時間到了還是得回來接家業，而環境從冷氣房到魚塭、接觸人群從年輕人變長輩，看似一切都變了，但大庄卻從沒變過。

許嘉峻說，傳統農漁村落寞是不爭的事實，年輕人遠赴他鄉討生活，徒留老人小孩毫無生氣，而「向心力」更如一盤散沙，這從廟會活動就能看出端倪，現今家長多不希望小孩接觸廟宇，就怕孩子學壞，但曾幾何時大廟是凝聚大家的中心，即使到今日也是如此，只是心態不同了。

為此，許嘉峻集結數名常常跑廟會的學生，帶著他們透過德聖宮的史蹟創作繪本，劇本由學生來編，他則協助繪畫，經3個月後，德聖宮首本繪本問世。

他說，「許多事情真的是冥冥之中早有注定」，繪本在印刷前有先擲筊問神，那時神明指示要多加頁數，所以他們又熬夜追加繪本內容，那種熱血程度事後回想令人感動，孩子們都說，原來還有這個方式可以接觸廟事，也從另種面向重新愛上信仰，而長輩看在眼裡，彷彿回到早年大家為大廟無私奉獻的歲月，欣慰不已。

(中時 )