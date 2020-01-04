President Donald Trump Delivers Remarks On U.S. Airstrike That Killed Iranian General

美國總統川普下令「斬首」伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊馬尼（Qasem Soleimani）。美伊點燃戰火可能性急遽升高之際，川普今天繼續放話挑釁，指遭美國空襲擊殺的蘇萊馬尼原本幾年前就應該被殺。

針對美軍無人機在巴格達國際機場的空襲行動，川普首度推文稱，蘇萊馬尼「多年以前就該被除掉」。他說，蘇萊馬尼「長久以來殺害或重傷數以千計美國人，且正謀劃殺害更多人…但被逮到」。此外，川普稍早另一則推文對這起重大事件指稱，「伊朗從未贏得戰爭，但也從未失去協商機會」。

美伊局勢緊張，美國國防部官員今天指出，美軍再增援3500名部隊赴中東。法新社報導，美軍第82空降師（82nd Airborne Division）的全球快速反應部隊（Global Response Force）繼本週稍早在中東地區增加部署數百名部隊後，今天再增援3500名部隊。

美國暗殺蘇萊馬尼，原本鬥爭激烈的德黑蘭政壇現在團結一致對外，要求報復。當地電視台大篇幅報導，主持人清一色著黑衣，還有電視台主持人與受訪者相擁而泣。最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）稱蘇萊馬尼為「烈士」，除矢言對暗殺行動予以「嚴厲報復」，並已宣布全國哀悼3天。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天憂心忡忡表示，「在此時刻，領導者必須保持最大克制。這個世界承受不起再一次發生波斯灣戰爭。」。

(中時電子報)