已有十多年網路銷售經驗的「築地一番鮮」，從去年的十二月十五日就開始販售今年過年的年菜。行銷經理蘇東杰說，築地一番鮮每年可售出將近一萬組年菜，且維持20%成長率，去年過年期間業績是三千多萬，占全年銷量約三成左右。

築地一番鮮有多種年菜組合，包括六菜、八菜、十菜、十二菜以及十六菜等。其中又以八菜和十菜的組合最受消費者歡迎，每年可賣出2,000~3,000組。蘇經理也分享了築地一番鮮在過年期間的熱銷單品，依序是佛跳牆、萬巒豬腳、白鯧和米糕，還有最近才竄紅的「香菇流沙包」，在平日就很受歡迎。

雙月在Yahoo購物中心銷售的年菜組合為琰瓏粉光蔘雞湯、紅燒極品鮑魚兩罐以及椒麻／芝麻拌麵各一包，售價1,888元。（圖／王永泰攝）

目前全台有五間實體店面的「雙月食品」，每年營業額上看五千萬元，今年首次進軍網購市場，主要銷售各式養生湯品和台灣在地新鮮食材，例如台南虱目魚、將軍牛蒡、南投香菇、台灣黃金雞等；目前熱銷產品則是靈芝白首烏雞湯和琰瓏粉光蔘。

雙月在Yahoo購物中心銷售的年菜組合為琰瓏粉光蔘雞湯、紅燒極品鮑魚兩罐以及椒麻／芝麻拌麵各一包，售價1,888元。（圖／王永泰攝）

「之前一直未跨足網路，是因為對網路市場不熟悉，後來客人反映購買雙月食品必須要親自到店，非常不方便，希望有網路宅配到府服務，我們從善如流。」雙月食品社長賴永晟表示，雙月食品走的是養生路線，推出的年菜不添加鹽和調味料，強調天然、健康的溫補藥膳，且冷凍過的肉質要維持一定程度的口感，才敢投入網購市場，希望未來能增加三成以上的新客源。（待續5-3）

這10樣人氣年菜 最受消費者歡迎

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(中時電子報)