名節目製作人徐雅琪製作的新人女團「MeetU」3日於台北舉行記者會暨見面會，領「怪怪系女孩」頭銜正式發表首張華語迷你專輯《美人兮》，同名新曲〈美人兮〉華麗舞蹈融入傳統元素、細膩唯美。她們隨即展開全台簽唱活動，呈現團體宗旨「帶給大眾愛與希望和勇氣的少女們」於各地聽眾面前。

MeetU鐘雅（左）與曉淇風格多樣，為本土女團賦予新貌。（沐水堂文創提供）

該團由曉淇及鐘雅二人組成，記者見面會上演唱專輯同名單曲〈美人兮〉、〈棉花糖〉等3曲，展現精實舞蹈功夫。她們曾在梁赫群《大師來了》中擔任節目助理主持，接受聯訪時可愛俏皮、態度卻不失專業，獲主持人姜寧與在場媒體盛讚。

舞蹈融入戲曲身段 一新耳目

2020新年剛揭開序幕，兩成員對未來皆充滿鬥志，鐘雅表示：「有機會我想挑戰詞曲創作，今後也朝跨足戲劇表演等領域努力。」曉淇開心表示，製作團隊和製作人在製作過程中都很支持她們對專輯的想法，「希望MeetU〈美人兮〉讓大家支持與喜歡！」

MeetU鐘雅（左）與曉淇受培訓多時，來勢洶洶。（沐水堂文創提供）

該曲不僅富含二胡等傳統音樂元素，舞蹈動作含有許多傳統戲曲身段，編舞老師對動作嚴格要求，「像是蓮花指就必須指夾緊、使腕力」，而兩人舞姿俐落，令全場驚艷。她們也推薦專輯中活潑的〈棉花糖〉一曲，該曲輕快洗腦，她們表示：「每回表演這曲，聽到的人都說只要聽一次就忘不了副歌！」

她們謙虛表示粉絲現雖不多，但首發EP數量預訂量已過半，非常感謝大家支持。可在各大數位平台下載。她們與今春即將出道的師妹團「SPARQ」展開全台跑透透的簽唱會活動，5日赴嘉義和歌迷見面，詳情可參閱該團粉絲頁。

MeetU〈美人兮〉MV

(中時 )