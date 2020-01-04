「PTT」論壇成員、討論眾多，在網路社群具有指標參考性。有人認為，那些攻佔版面、長期力挺總統蔡英文的網友，極有可能在1月11日後全面「轉向」，時光倒流回2016年情景，只要一提到蔡英文、民進黨就狂噓。言論一出，引爆英粉、韓粉論戰。

網友在PTT論壇發文《1/11號之後，風向會變嗎？》寫道：「1/11號之後，到時候如果政黑、八卦版又時光倒流，回到2016的情景，一提到蔡英文、民進黨的文章和新聞就噓到XX，大家怎麼想呢？會發現簽約只到1/11嗎？」

文章一出，討論熱烈，也引發英粉、韓粉雙方論戰。網友紛紛回應：「期待111被韓粉崩潰文洗版」、「菸粉先崩潰」、「按照2016後擺爛的程度，大概1年後就會被噓爆了」、「風向很亂欸，到底是菸粉還是韓粉會崩潰啦」、「簽約只到1/11」、「不會啦！帶風向就像發爐一樣，帶起來創造同溫層之後就不太需要了」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)