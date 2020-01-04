2020大選進入倒數，國民黨總統候選人韓國瑜在停止競選行程兩天後，今日將在台南與立委候選人洪秀柱一同舉行大造勢，活動將在中午12點開始，預計韓國瑜將在2點進場。

活動將在「台南歸仁運動公園」舉行，韓國瑜將與台南市6位立委候選人同台，一起在選前的最後一個周末進行大造勢，要衝出氣勢，而前新北市長朱立倫、前台南市黨部主委高思博、以及國民黨不分區候選人、台南市黨部主委謝龍介也有望出席。

活動也邀請了「黃文郎布袋戲」，在下午1點開始表演，將上演「大儒俠史艷文」，讓韓粉直呼：超期待！

(中時電子報)