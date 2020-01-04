阿翔和謝忻在大街激吻被拍，兩人因此傳出不倫戀，重創兩人演藝事業，如今各自力拚重返演藝圈，不過謝忻復出之路卻不順邃，目前僅靠零星通告過活，日前錄製節目時，再度被問及與阿翔的不倫戀，她也難得吐露戀上阿翔的原因。

謝忻錄製節目《單身行不行》，對於新節目提前收攤，傳出得賣房求生，對此她強調生活還過得去，並駁斥要賣房的傳聞，不過被媒體問到「當初為何愛上阿翔」？她表情先是略顯尷尬，接著回答「友情是有一定的厚度在」，對於會不會後悔愛過阿翔?她表示很多事情後悔已來不及，發生了就是要勇敢承擔，但也感概爆發不倫戀後「看清了社會現實」。

至於恢單後是否有新的戀情出現？她則表示不要問這種傷心事，但也坦言已經準備好等待下一段戀情來到，只不過一直沒有追求者出現，至於阿翔老婆復出螢光幕，是否會擔心有天同台？她則表示有工作邀約的話不會介意同台。

(中時電子報)