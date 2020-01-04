許多人認為吃隔夜菜容易致癌，不過顏宗海在書中表示，吃隔夜菜不會致癌，但剩菜保存在冰箱中，可能會有細菌滋生，因此反而要擔心食物受微生物汙染的問題，因此也建議，每次煮合適的量，要打包便當也在進食前分裝。

長庚醫院腎臟系臨床毒物科主任顏宗海在《食品不安全的年代如何自保？》一書提到，許多人有吃隔夜菜恐致癌的迷思，但其實剩菜本身吃了並不會致癌，反倒是剩菜恐因保存環境不夠低溫，導致細菌滋生，因為冰箱冷藏僅有攝氏四度，能抑制細菌生長，卻沒辦法殺菌。所以冰箱如果不夠低溫，恐怕會出現微生物感染，進而引起急性腸胃炎，抵抗力較弱的人，像是老人、幼兒，甚至有可能感染敗血症。

顏宗海也表示，雖然上班族很忙，但還是建議每次煮飯的時候，還是煮這餐能解決的量比較好，別為了偷懶一次煮一堆，然後再將剩飯剩菜冰冰箱，此外習慣帶便當的人，也最好在開吃前先行分裝好便當，不要等吃飽後，再把剩菜包進便當。

(中時電子報)