國防部一架黑鷹直升機2日失事宜蘭跟烏來山區，參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文等13名高階軍官皆在機上。其中包括沈一鳴等8人殉職、軍聞社記者陳映竹等5人生還。舉國哀悼之際，卻有韓黑發表冷血言論，消息一出引各界公憤。

網友在臉書社團「周錫瑋戰將後援會」轉貼，一位在個人資料頁面上，自稱現居中環、就讀香港中文大學的耿姓網友，在國防部記者會直播下，發表冷血仇恨性發言，內容不僅牽扯退休俸，更侮辱外省族群與韓粉。消息一出，立刻遭截圖廣傳。

網友公憤，湧入留言：「惡劣，沒人性！」「民進黨要為撕裂人民感情付出慘痛的代價」、「說出這種話的人真的好過份」、「不是這些韓粉台灣早就被你們這群號稱護台份子玩完了！」「那個留言者畜牲不如，檢調單位是否去查水表了」、「剛查詢，居然這人登記住香港的中環」、「造口業，業障重，逞一時之快，消費因功殉職軍人及家屬，必得惡報」、「會自食其果的」。

(中時電子報)