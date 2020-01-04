網友留言。（摘自小聖蚊的治國日記臉書）

總統蔡英文的前競辦發言人林靜儀日前接受《德國之聲》專訪，本要是意氣風發的闡述滿滿的「台灣價值」理念，沒想到慘遭德聲記者打爆！英粉看到林遭記者這樣對待修理，熟可忍孰不可忍，竟到《德國之聲》的臉書留言抗議，讓許多網友大譏崩潰了。

臉書「小聖蚊的治國日記」粉專昨發文表示，《德國之聲》下面也被出征了，可不可以麻煩不要只會用一千零一招「抹紅」來回應啊。譬如說請蔡英文、賴清德或其他發言人來發表一下，支持統一到底是不是叛國罪？叛的又是哪一國？怎麼個叛法。我相信一定會回答得比林靜儀好得多，不是嗎？個人看完訪問，覺得記者真的有認真做功課，有打破砂鍋問到底的精神，非常敬業。真希望我國總統候選人辯論會能夠有這種深度和表現。

該粉專更分享一張截圖，只見許多英粉在《德國之聲》臉書留言、似乎帶風向抗議表示，「偏中就偏中，別裝中立」、「呵呵，中國之聲」、「你們偏中已經段時間了，不要假中立好嗎？看看你們記者採訪的態度，根本故意挖洞跳」、「收了中共多少錢啊」！

網友留言。（圖片摘自DW中文-德國之聲臉書）

批踢踢網友看到這留言，譏諷這些英粉崩潰了！直言「現在的台灣人真的是越來越有病，怎麼這麼愛出征，版上有沒有熱心英粉上去一個一個檢查，看是真英粉還是韓粉上去反串的」、「說真的煙粉（英粉）看起來比韓粉嗜血多了」、「這群整天愛出征的跟對面那群五毛網軍有什麼兩樣」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

而該外媒的下方留言，也有許多網友支持該德媒的犀利採訪，「好的記者真的是一面照妖鏡呢....可能民進黨太久沒碰到不護主的記者了」、「想獨立直接公投啊，廢話這麽多幹嘛，又不敢公投，公投肯定過啊，又不敢只敢在這裡裡嘴炮」、「馬上被出征了，看一看留言內容我還以為是韓粉呢」、「韓粉出征，寸草不生。咦？不是韓粉」！

網友留言。（圖片摘自DW中文-德國之聲臉書）

(中時電子報)