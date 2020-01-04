大都會外野手塞斯佩迪斯(Yoenis Cespedes)受傷。（美聯社資料照）

大都會古巴猛將塞斯佩迪斯(Yoenis Cespedes)去年5月在自家牧場跌斷腿，不僅球季提前報銷，還危及他的大筆收入。大都會上月宣布與塞斯佩迪斯重簽合約，其實是大砍他的薪資，塞砲損失將近3000萬美元！

根據《紐約郵報》報導，塞斯佩迪斯在牧場跌斷腿是因為他遭遇野豬襲擊，成年公豬的體重相當於成年男子(75至100公斤)，是農地與牧場的威脅。當時這隻野豬中了陷阱，但仍有辦法進行突擊(可能從陷阱掙脫或被釋放)，塞砲為了閃避野豬才一腳踩進洞裡受傷。

一般的球員合同明文禁止參加「任何可能導致受傷的高風險運動」，顯然跟野豬過招並非安全的戶外活動。塞砲的年薪一大部分成為非保障薪資，新年預計入袋的2950萬美元被砍到只剩600萬美元，加上去年砍掉的一部份，這隻野豬幾乎奪走他3000萬美元。

洋基總教練波恩(Aaron Boone)球員時代也幹過這種事，他2004年私下跑去玩棒球受傷(違反合同規定)，慘遭洋基逐出，薪水也只拿到一點點。大都會比較寬容，塞斯佩迪斯只要能趕上開季，球團就會再還給他500萬美元。

(中時電子報)