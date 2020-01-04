MQ-9「死神」無人機在巴格達國際機場附近發動攻擊後的現場

長久以來，華府一直視蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）為眼中釘。這位伊朗革命衛隊旗下精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官協助德黑蘭在中東各地打代理人戰爭，藉以擴張勢力。

周五凌晨，在美國總統川普命令下，一架MQ-9「死神」（Reaper）無人機趁蘇雷曼尼的車隊正要離開巴格達國際機場時，隨即發射飛彈，要了這位伊朗戰爭英雄的命。

據《紐約時報》（The New York Times）與《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）3日報導，長久以來，追蹤蘇雷曼尼一直是美國與以色列軍方和諜報單位的優先要務，當他在伊拉克時，更是如此。

美國MQ-9「死神」無人機

官員說，蘇雷曼尼無論到什麼地方，都往往顯得有恃無恐，一副不可侵犯的模樣。而現任與前任美國指揮官與情報官員說，周五的攻擊是彙整祕密線民、電子攔截偵察、偵察機，還有其他監視工具所獲情資的結果。

一名美國高級官員透露，在伊拉克武裝民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）12月27日以火箭彈攻擊伊拉克首都巴格達北方石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）軍事基地，導致一名美國民間承包商死亡後，美方就開始為這次絕密任務佈局。

川普上台後，改變了前總統歐巴馬的許多政策，其中之一，就是將發動無人機打擊可疑恐怖份子的大權，由軍方交到中央情報局（CIA）手中。原本歐巴馬政府為了提高行動的透明度，並釐清責任歸屬，因此要中情局利用無人機及其他情報搜集資源，來確認可疑恐怖份子的所在，接著由軍方發動攻擊。五角大廈在發動多數空襲後，必須公開提出報告。而在暗地運作的中情局發動攻擊，則不需要揭露可疑恐怖份子或平民的死亡人數。

《華爾街日報》（Wall Street Journal ）先前披露，川普就職不久後，便授權中情局2月攻擊敘利亞境內的蓋達組織2號人物馬士禮（Abu al Khayr al-Masri）。

(中時電子報)