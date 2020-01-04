蔣勁夫透過律師宣布告Julieta。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

Julieta曬出和蔣母對話。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

28歲男星蔣勁夫過去有「胡歌接班人」封號，但他去年捲入毆打日籍女友事件，暫時退出演藝圈，最近他認戀烏拉圭輯新歡Julieta，卻再度傳出家暴疑雲。昨(3日)蔣勁夫宣布要對Julieta提告，Julieta則在IG回應自己不擔心，並透露先前蔣母曾看到她的傷疤，第一反應不是問她還好嗎？反丟出4字「請不要說」。

Julieta透露蔣母看過她的傷疤。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

Julieta表示不怕蔣勁夫。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

蔣勁夫去年被拍現身上海迪士尼，和Julieta的戀情也隨之曝光，11月Julieta被網友問去旅行怎麼沒找蔣勁夫？她竟回應：「越遠越好」，並控訴又遭男方暴力對待，不僅會破壞東西，還捏她脖子，並開車要求一起死，蔣勁夫則全盤否認，透過律師澄清：「我做的，我認，我沒做的，我也不想被冤」。

昨蔣勁夫透過劉玥律師表示，將針對Julieta去年11月發表的不實言論提告，Julieta則在IG限時動態分享和蔣勁夫母親的聊天紀錄，說在長沙見到蔣勁夫媽媽，對方看到她的傷痕時第一件事不是問Julieta還好嗎，「而是『請不要說，請不要說』」，Julieta當時回應內心還沒整理好，「我告訴她我不會跟別人說的」。

Julieta又強調：「我不怕你或者任何律師，因為我說的是實話」，對此，蔣勁夫方面暫無回應，網友回應：「蔣勁夫以前是多少人的夢中情人，沒想到控制欲這麼強」、「父母也是操碎了心」、「到底信哪個」、「不知道，不評價了，就是覺得這個人算完了」。

(中時電子報)