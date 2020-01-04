雖然美國總統川普聲稱「斬首」伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊馬尼是為了止戰而非開戰，但據伊拉克國家電視台報導，在斬首行動不到24小時後，美國3日晚間在巴格達北方的塔吉路（Taji road）對一個伊拉克民兵組織發動空襲，造成6人死亡、3人重傷。

在美無人機「斬首」伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊馬尼不到24小時後，美國又在巴格達北方的塔吉路伊拉克民兵組織發動空襲，造成6死3重傷。

據路透社報導，伊拉克軍方消息人士表示，在巴格達北方塔吉營地附近針對伊拉克「人民動員」（Popular Mobilization Forces）發動的空襲造成6人死亡、3人重傷。「人民動員」是由獲伊朗撐腰的什葉派民兵團體組成。

「人民動員」4日聲明表示，此次空襲僅造成護送醫護人員的士兵傷亡，而非部分媒體報導所稱的高層領導。

針對巴格達國際機場的斬首行動，川普3日首次推文表示，稱蘇雷曼尼「多年以前就該被除掉」，指出他長久以來殺害或重傷數以千計美國人，且正謀劃殺害更多人；但川普也強調，此舉是為了止戰，並非開戰。

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

(中時電子報)