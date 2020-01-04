雖然美國總統川普聲稱「斬首」伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊馬尼是為了止戰而非開戰，但據伊拉克國家電視台報導，在斬首行動不到24小時後，美國3日晚間在巴格達北方的塔吉路（Taji road）對一個伊拉克民兵組織發動空襲，造成6人死亡、3人重傷。
據路透社報導，伊拉克軍方消息人士表示，在巴格達北方塔吉營地附近針對伊拉克「人民動員」（Popular Mobilization Forces）發動的空襲造成6人死亡、3人重傷。「人民動員」是由獲伊朗撐腰的什葉派民兵團體組成。
「人民動員」4日聲明表示，此次空襲僅造成護送醫護人員的士兵傷亡，而非部分媒體報導所稱的高層領導。
針對巴格達國際機場的斬首行動，川普3日首次推文表示，稱蘇雷曼尼「多年以前就該被除掉」，指出他長久以來殺害或重傷數以千計美國人，且正謀劃殺害更多人；但川普也強調，此舉是為了止戰，並非開戰。
(中時電子報)
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