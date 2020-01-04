蔡依林（Jolin）在小巨蛋的「Ugly Beauty演唱會」，昨晚找來鄧紫棋擔任嘉賓，雙姝不只合唱彼此的經典歌曲《說愛你》及《光年之外》，還互誇對方「小隻」，演唱會結束後，鄧紫棋也在網曬與蔡依林自拍，狂讚演唱會超好看，還驚呼：「怎麼可以從頭跳到尾卻好像一點都不累!?」

蔡依林昨晚唱《說愛你》第一段後，鄧紫棋驚喜現身延伸舞台，兩人合唱嗨翻全場，鄧紫棋事後發文透露：「想起自己十一二歲時在家裡對著電腦學唱《說愛你》」，而現在居然能和蔡依林合唱，也讓鄧紫棋直呼：「感覺好神奇，哈哈！謝謝Jolin邀請我當嘉賓！今晚好開心」。

同時，鄧紫棋也曬出與蔡依林自拍，雙姝顏值美翻天，Jolin深邃事業線超養眼，而化身迷妹的鄧紫棋大讚：「2020第一張自拍，獻給最怪又最美的Jolin❤️ 演唱會超好看的👏 而且怎麼可以從頭跳到尾卻好像一點都不累!? 好棒好棒!!」，字裡行間難掩興奮心情。

(中時電子報)