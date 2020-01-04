主張統一恐叛國說 蔡英文澄清：中華民國台灣是最大公約數

日前蔡英文總統連任辦公室發言人林靜儀接受「德國之聲」訪問時表示，「主張統一恐構成叛國」；蔡英文總統今上午在臉書重申態度；「中華民國台灣就是我們的最大公約數」。

她強調，即使政治立場不同，我們還是可以團結成為一個國家，而且不是團結在一言堂之下，而是共同相信，民主機制會幫助我們找到最大公約數」。

總統發文指出，這兩天，競辦發言人的專訪內容，因為錯誤的表達引起誤會。我想藉這個機會，重申我一直以來明確的態度：

她說，第一，民主是我們守護的核心價值，我們從來不會把不同的政治主張視為叛國。在台灣，統獨爭議一直都在，但也都受到言論自由的保障。過去的威權政府，曾經把不同的政治主張視為犯罪，才形塑了白色恐怖的那段歷史；而民進黨從民主的信仰起家，我們絕對不會重蹈覆轍。

她指出，第二，即使政治立場不同，我們還是可以團結成為一個國家，而且不是團結在一言堂之下，而是共同相信，民主機制會幫助我們找到最大公約數。而中華民國台灣就是我們的最大公約數。我在辯論會講得很清楚，我們的國名是中華民國，主權在2300萬人的手上。因此沒有修改國號的問題。

她說，第三，我要重申，擔任中華民國總統最重要的責任，就是維護國家的主權，維護台灣人自由民主的生活方式。

她說，這幾天，當我們共同哀悼著不幸罹難的國軍弟兄袍澤時，我希望每個國人能記得，他們一生投身軍旅，要捍衛的是什麼？當然就是我們國家的主權，和民主的生活方式。

她表示，就在今年，不同政治立場的台灣人民，形成了「拒絕一國兩制」的共識。如果有外力想要以武力剝奪我們的主權、拿走我們的民主時，無論是怎樣政治立場的台灣人民，一定都會起身捍衛。在這樣的共識基礎上，我相信，沒有人能摧毀中華民國台灣這座堅實的民主堡壘。

(中時 )