工程會今日邀集環保署、經濟部、台電公司及直轄市政府檢討「空氣污染防制行動方案」執行成果，環保署表示，正擬訂「空氣污染防制方案（109年至112年）」（草案）預定近期發布，進一步強化固定源、移動源及逸散源污染管制對策，以改善空氣品質。

為加強改善我國空氣品質，環保署自2017年12月起推動空污行動方案，並以多管齊下方式達到各項降低空污措施目標，由於2019年底屆期，環保署打算提出「空氣污染防制方案（109年至112年）」（草案）。

有關台電所屬電廠空污減量措施，台電公司表示，針對空氣污染減量已有短、中、長期改善策略，短期策略是友善降載及空污季環保停機，中期策略是配合空污行動方案推動電廠空污改善計畫及選用更低硫份燃料油，長期策略是配合國家能源政策調整發電結構及更新機組為超超臨界機組，積極推動各項改善工作，以達成兼顧環境友善及穩定供電目標。

工程會主委吳澤成強調，減碳減排為現階段國家最重要的施政方針，請環保署加強監測並建議比照氣象預報，定期發布相關污染源的統計數據，避免民眾產生大多是由燃煤電廠產生的錯誤印象，且對於整體性的空污行動方案的努力及成效，也要對外說明讓民眾充分瞭解。

吳澤成請交通部針對台中港與台北港提出全面性的整體空污改善計畫，並請經濟部化被動為主動加強工業鍋爐的空氣污染改善，各項措施滾動式檢討納入空污行動方案修正。同時，請環保署確實依中央與地方各相關機關的權責分工與具體指標，定期列管執行情形，並對外發布空污改善成果。

(工商 )