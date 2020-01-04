黑鷹失事生還的通次室中將次長曹進平，獲救後仍向搜救人員說明現場狀況。(消防局/搜救隊提供)

國軍UH-60M黑鷹直升機2日於宜蘭與新北市交界處的烏來山區墜毀，導致機上8人罹難5人受傷，消息傳出震驚全台。幸運生還的參謀本部通資次長中將曹進平，墜機後立刻拿出一個「銀色哨子」發出訊息，讓搜救隊快速找到失事位置，他獲救後立刻加入指揮救災工作，令人敬佩，目前躺在病床休養的他，回憶事發經過時一度雙眼泛紅：「曾試著救總長，但已沒了氣息」。

據《自由時報》報導，曹進平躺病床時向探視人員透露，機身墜毀後，生還者只能透過受損的右側艙門爬出來，離開機艙後，第一時間想到的都是「想要把總長搶救出來，但總長已經沒了氣息」。探視人員說，曹進平回憶這段時，忍不住眼眶泛紅，令大家相當不捨。

曹進平獲救時全身泥濘，但仍冷靜地向救難隊回報現場情況，即使歷經生死關頭，還是挺直腰桿、沒任何攙扶走入急診室，讓旁人更加敬佩他的軍人本色。他目前傷勢臉上擦傷、挫傷，活動力良好，於普通病房接受治療與觀察。

(中時電子報)