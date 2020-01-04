身兼總統蔡英文陣營發言人、民進黨國際部主任與不分區立委的林靜儀，2日接受專訪，表示台獨向來是《民進黨黨綱》最終目的，用「中華民國」是勉強，盼民進黨達到國會3分之2席次以修改國名、國歌；更批現階段在台灣支持統一是「叛國」。雖林已閃辭發言人職位，英粉網友仍怒嗆：「台灣若是輸掉，林要負最大責任！」

針對林靜儀發言惹出的軒然大波，網友在PTT論壇發文《可以加分，發言人幹嘛請辭》，寫道：「有人說，德國之聲的報導，可以為dpp加分增加選票。那發言人幹嘛馬上辭？Dpp不慰留，繼續發言不是加更多票？」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「就不小心翻了自己陣營的底牌，當然要下台呀！台灣若是輸掉，林要負最大責任」、「好？ 連阿扁都有意見了」、「把她內心的話講出來阿，很真實，很好啊！平常講話就是大便加蔥，民進黨不就是要這樣的人代表門面嗎」、「政治路太誠實對主子不好」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)