美國總統川普2日下令空襲伊拉克巴格達機場，造成伊朗軍方領袖身亡，隨後伊朗揚言展開最嚴厲的報復行動，美伊衝突一觸即發，利空消息一出，引爆華爾街股市賣壓出籠，美股開低一度暴跌逾360點，而台積電ADR也慘崩逾3%。

川普周四深夜下令出動無人機空襲巴格達國際機場，成功擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassam Soleimani），美伊關係急遽惡化，伊朗最高領袖哈梅尼放話，將對美方空襲祭出最嚴厲的報復行動。

面對2020開年驚現「黑天鵝」突襲，全球金融市場大震盪，股市首當其衝，美股3大指數全面收黑，道瓊指數終場下跌233點（或0.81%），收在28634點，創1個月以來單日最大跌幅；標準普爾500指數下跌23點（或0.71%），收在3234點；以科技股為主的那斯達克指數下跌71點（或0.79%），收在9020點。

影響所及，晶片類股也紛紛趴倒，美光挫跌1.55％、賽靈思重挫2.3%、英特爾下跌1.22%、超微下跌 1.02％；而台股ADR也淪陷，其中台積電ADR大暴殺3.3%、聯電ADR下跌1.85%。

宏利投資管理主管Nathan Thooft認為，股市在長期上漲後，藉著中東緊張情勢找到喘息空間，除非美伊衝突反覆出現，否則這次危機只是暫時性恐慌。

(中時電子報)