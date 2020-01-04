按「風府穴」可緩解咽喉痛、頸部不適。（圖／康健雜誌）

風府穴屬督脈，位處頭頸交界，督脈之氣在此吸濕化風。依據中醫觀點，督脈統領人體一身陽氣，一旦保暖不及，風邪自此而入，易損傷人體陽氣，引發諸風不適。

善加保暖防風邪

中醫古籍《針灸資生經》記載：「風府者，傷寒所自起，壯人以毛裹之，南人怯弱者，亦以帛護其項。」可見古人很早就意識到保護風府穴可達保健養生功效。

風府穴因位於人體偏薄弱處、攸關性命，禁灸，下針亦需謹慎。不過一般人日常保健可多按摩風府穴，改善頭頸血液循環。台北市立聯合醫院中興院區針灸科住院醫師吳宛容特別設計一套「清頭目操」，先將一手拇指置於耳尖，中指放在頭頂百會穴，按壓5～10秒；接著兩手中指順著頭頂向腦後，也就是督脈的位置按壓，一直按到風府穴，停留5～10秒。每次做3分鐘，按壓督脈經絡可疏通氣血、升提陽氣，緩解困頓乏力，即刻醒腦明目。

緩解咽喉痛、頸部不適

若家中小孩抵抗力較差，罹患風寒、感冒，而出現頭疼、咳嗽、咽喉腫痛等症狀時，不妨讓孩子坐著或俯臥，以拇指掐按風府穴1分鐘，接著由上往下輕柔地按揉頸部，反覆進行2～3分鐘，有助袪風，緩解頭疼、喉痛。

肩頸僵硬痠痛，幾乎是許多上班族常見的困擾。解除頸部不適，也可以雙手抱頭，同時按摩風府穴與後頸兩側的風池穴，可緩解僵硬不適。

位置

後腦髮際正中央直上1寸，枕外隆凸正下、兩側斜方肌間的凹陷處。

適應症

頭痛、眩暈、頸項強痛、咽喉腫痛、感冒、發燒。

簡易取穴

正坐或俯臥，伸左手過頸置於後腦，掌心向頭、扶住後腦勺，四指指尖向頭頂，拇指指尖所在處即為風府穴。

自我按摩

用兩手拇指疊加，以指腹揉按至痠麻感，每次按摩1～3分鐘。

對治頸部僵硬，可用拇指指腹頂住風府穴向上用力按200下；接著開始正反方向各轉頭5圈；再揉壓正下方的大椎穴（頸部下端，第7頸椎與第1胸椎間）100下，每日進行2～3次。

(中時電子報)