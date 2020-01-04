美律(2439)今(4)日舉辦第十屆電聲論文獎頒獎典禮，美律總裁黃朝豐鼓勵年輕人，「迎接5G新未來，唯有跨界挑戰才能創造職涯新局面」。

黃朝豐指出，論文獎十年，不只是學術上的里程碑，也是跨時代的十年，從虛擬實境(VR) 、擴增實境(AR)與混合實境(MR)，改變了人們對數位世界的認知，市場將從個別裝置中解放，改變成多模式的體驗，而「聲音」正在體驗中佔了舉足輕重的地位，漸漸成為穿戴式裝置、汽車、消費性電子產品體驗中的主角。

黃朝豐進一步說，這十年來，對美律而言，也是重要的轉型十年，由於南向政策的發展，美律更需跨領域及彈性的國際人才；同時，內部也積極培訓新生代領導者，舉例而言，目前公司最年輕的事業部負責人張朝森，年僅約四十歲，他強調，這是一個關鍵性的時代，也期許年輕人，大膽跨出舒適圈，掌握機會，與美律一起成為5G新時代的領航者。

美律為讓更多菁英投入電聲領域，自2010年創辦電聲論文獎，此獎項不限科系，凡聲學相關論文均可報名，近年由於AIOT的發展，聲學運用更為廣泛，也更受各領域重視，因此，競技人數逐年攀升。

此外，今日的頒獎典禮，前經濟部長，現任工研院董事長李世光以評審代表身分出席。

(時報資訊)