在中美貿易戰仍打打停停之際，新金寶集團逆風而行，擴大在中國的產區建置，新增湖南岳陽廠區今明兩年總計將有4.6個大安森林公園占地的新生產基地。此外，新金寶集團也將在菲律賓、泰國和中國切入飯店、寫字樓及公寓等地產新項目的經營。

新金寶集團董事長許勝雄表示，選在湖南岳陽作為擴廠的原因有四:一、當地政府展現強烈的企圖心和友善的經營環境。二、湖南的人才充沛，單單長沙理工學院就有4.2萬名的學生，而湖南省的總人口約7000萬。三、交通便利，包括公路、鐵路和航運等，距離港口、火車站和機場都在1小時以內。

新金寶岳陽廠印表機生產基地昨天啟動，大陸官方受邀出席嘉賓逾50人，包括中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪，國務院參事、國家發展和改革委員會原副主任徐憲平，國家工業和信息化部工業文化發展中心主任羅民，岳陽市委書記王一鷗，湖南省委常委、常務副省長謝建輝等人。

許勝雄表示，新金寶目前在11國設有工廠，湖南岳陽廠區是第55個工廠，也是單一最大廠區。集團去年營收合計3801億美元。新金寶旗下的泰金寶同時在東南亞和中國擴大產能，泰國2018年有6個工廠，2019年底增至8個工廠，今年底則會擴充到12個。泰金寶目前是全球最大的印表機工廠，賣到非美的印表機由中國出口，而出口至美國地區的印表機則由東南亞出貨。

許勝雄分析，中國近年工資高漲、沿海城市員工流動率高，加上新一代不願意進入工廠就職，導致現在工廠難以找人，造成不論台商或陸商選擇往東南亞移動。而湖南岳陽跟東莞單位工資成本差異有限，但在沿海工廠每個月流動率5%-15%，外地打工族居多，極高的流動率造成工廠很大的困擾，至於岳陽廠員工以本地人為主，流動率相對低，當地大專院校人才豐沛。

至於跨足飯店地產等項目，菲律賓將是新金寶集團第一個落實的區域，據了解，泰金寶己經和日本等3家業者洽商合作，將打造約300間房型的商旅飯店。

(時報資訊)