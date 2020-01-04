根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞4日爆料，勇士並未打算把去年夏天簽下4年1.17億美元的羅素交易出去，包含老闆喬拉科布、總管邁爾斯等勇士高層都期望，可以看到他跟柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林等人一起打球的身影！

事實上，羅素也公開表達效忠勇士的決心，他接受《聖荷西水星報》專訪表示，「我希望這裡可以成為我的家，且期望自己可以待在這裡3年以上或更久，在我之前職業生涯，我還沒在一支球隊待上那麼久，希望我可在勇士打破紀錄。」

羅素更用實際行動證明自己想要融入勇士，在自己的閒暇時間，他花上更多時間跟隊友互動，除了周末都跟克里斯一起打電動與看球，先前他還特地開車1個半小時前往勇士發展聯盟比賽現場，就是想替普爾、史邁拉季奇等隊友加油。

查拉尼亞除了堅信勇士並未打算交易羅素，更認為勇士當前的目標是送走一些球員，包含葛倫羅賓生、柏克斯等人，藉以清出更多薪資空間，不過羅素最近飽受肩傷所苦，目前已經確定無法出席明年與活塞之戰，腹部痠痛的盧尼也不打。

(中時 )