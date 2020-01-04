藝人李興文兒子李堉睿，之前在經營的YouTube頻道放上「夜闖IKEA」的影片，不僅全裸上鏡還作勢打手槍，引發業者不滿提告，事後父子倆也公開出面道歉，未料近日又在Youtube發布民調預測影片，由於違反選罷法規定，恐遭罰五百萬。

2020總統大選倒數一周，選情進入白熱化階段，李堉睿似乎想跟上這波熱潮，在Youtube頻道發布民調預測影片，只見他在街上隨機採訪路人，藉此推測哪組候選人勝率機會較大，不過多數人似乎不願表態，讓他質疑新聞民調真實性，最後強調某位候選人應該會當選，引發不小爭議，此舉甚至違反選罷法規定，在投票日前10日起至投票時間截止前，不得發布有關候選人或選舉民意調查資料，最重恐被處500萬以下罰款。

根據《三立新聞》報導，李堉睿在選前8天發布這部影片，因此法界人士認為恐怕已觸犯總統副總統選舉罷免法第52條，因此被裁罰的可能性極高。

(中時電子報)