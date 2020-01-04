台大在2018年1月5日選出校長當選人管中閔，卻不為政府所接受，以公權力展開鋪天蓋地追殺，導致台大長達1年沒有校長，「拔管案」將 在5日屆滿兩周年，台大自主聯盟將舉辦座談會，回顧蔡政府與教育部干預大學自主的幕後事件。

台大自主聯盟表示，2018年1月5日是大學自主史冊上不能被遺忘的日子，台大校長遴選委員會在這一天選出校長當選人，因人選不為當局所喜，接下來以公權力展開鋪天蓋地追殺，使台大長達1年沒有校長。

台大自主聯盟提到，執政黨除自毀3位教育部長，更造成其地方選舉大敗，在迫於形勢「勉予聘任」校長之後，執政者並未罷手，立即動用監察權發動彈劾，公務員懲戒委員會破天荒公開審理，以為週刊寫社論為由判決申誡，達成羞辱台大校長的目的，這一切干涉大學自主的惡行，仍讓人記憶猶新。

「然而，執政者對台大的干涉結束了嗎？沒有！」台大自主聯盟指出，教育部在2019年8月1日修訂〈國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法〉，增訂「管中閔條款」，規定校務會議得解散遴選委員會、校長當選後的爭議由教育部處理、遴選委員僅能連任一次。其他的種種干涉，更不及備載。

為喚起社會對此案的記憶，台大大學自主聯盟臉書在今年1月1日到5日，每天連載「台大校長遴選事件回顧」，將當權者黑手伸入台大校長遴選的過程留下血淋淋的記錄，並且也將在1月5日舉辦「大學自主，危機重重」2週年回顧演講會，重新檢視這起事件的經過與幕後故事。

時間： 2020年1月5日下午2~5點（1：30報到）

地點： 集思臺大會議中心阿基米德廳（羅斯福路四段85號B1）

內容： 專題演講《大學自主何去何從》（主講人陳淳文教授）

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(旺報 )