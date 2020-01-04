前馬林魚游擊手卡斯楚(Starlin Castro)找到新東家，相較於原本破千萬美元的年薪，他這次加盟國民隊的合約只剩下2年1200萬美元，身價幾乎砍半。卡斯楚是很好的內野手，但從未達到外界對他「破繭而出」的那種期望。

卡斯楚生涯前6年效力小熊，後來被賣到洋基，在洋基打出生涯最佳的兩年(2016, 17)，然後洋基為了獲得史坦頓(Giancarlo Stanton)又把卡斯楚交易到馬林魚。卡斯楚是馬林魚少有的千萬年薪球員(包括陳偉殷)，馬林魚想要賣他失敗，去年球季後成為自由球員。卡斯楚打擊率0.270優於平均，只是長打能力不足，限制了他的身價。

國民隊打算用卡斯楚擔任新球季的主力二壘手，他們仍在填補阮棟(Anthony Rendon)加盟天使所留下來的空缺。阮棟去年是國聯打點王(126)，連兩季敲出44支二壘打都是國聯之冠，長打火力非常凶猛，他新合約平均年薪3500萬美元。

(中時電子報)