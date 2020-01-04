人妻玩遊戲戀上少年郎 5個月床戰14次 10:202020/01/04 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 33歲人妻玩遊戲，竟與相差18歲男國中生玩出火花，五個月內上床14次。(示意圖／達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南一名33歲陳姓人妻2017年8月玩網路遊戲時，結識一名家住彰化的15 歲男國中生，沒想到2人因為常在遊戲互動聊天，後來竟然聊出火花，後來不顧已婚身分，開車載該少年到彰化各摩鐵開房間，5個月內計床戰14次，甚至玩起車震。 彰化地院法官認為，陳女不控制自身情慾，與身心尚未成熟的男學生多次發生性行為，嚴重影響該少年的身心發展，因而將14次性交行為依次論罪，各判有期徒刑3個月，合併應執行有期徒刑10個月。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 (中時電子報) #彰化 #人妻 #少年 #國中生 #摩鐵 #交流道 #遊戲 #火花 #姐弟戀 #床戰 #車震 也許您會感興趣 推薦閱讀 跨年夜冷到14度 迎曙光跑中南部 04:102019/12/31 生活新聞 彰化百寶好「秋」短片競賽 讓青年發覺更多家鄉的美 17:492019/12/31 生活 今夜走氣質路線 彰化市跨年音樂會 國台交現場演奏2小時 19:152019/12/31 生活 今年飆股傳奇 14猛將漲幅翻2~5倍 04:102020/01/01 證券．權證 聚焦蘋概、5G題材等 14檔官股封關護盤 喊燒 04:102020/01/02 證券．權證 黑鷹失事／內政部：14架空勤黑鷹停訓特檢 15:412020/01/02 政治 台灣14健兒 遠征洛桑參加冬季青年奧運 17:012020/01/02 體育 美女醫床戰帥氣人夫醫19次 判賠95萬定讞 14:592020/01/03 社會 彰化市人本城城區3.5億元工程標出 1年陣痛期等待漫遊城市 19:322020/01/03 生活 下周三冷氣團報到 投票日轉晴暖 08:042020/01/04 生活 社會熱門新聞 黑鷹失事》曹進平病床泛淚：能動的人都想救總長 - 社會 台中南屯貨車拖板車相撞 一男一女當場死亡 - 社會 人妻玩遊戲戀上少年郎 5個月床戰14次 - 社會 黑鷹「黑盒子」完成解讀 國防部判讀後公布失事原因 - 社會 101點燈悼念殉職8將士 幕後是國軍中校 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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