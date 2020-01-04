台南一名33歲陳姓人妻2017年8月玩網路遊戲時，結識一名家住彰化的15 歲男國中生，沒想到2人因為常在遊戲互動聊天，後來竟然聊出火花，後來不顧已婚身分，開車載該少年到彰化各摩鐵開房間，5個月內計床戰14次，甚至玩起車震。

彰化地院法官認為，陳女不控制自身情慾，與身心尚未成熟的男學生多次發生性行為，嚴重影響該少年的身心發展，因而將14次性交行為依次論罪，各判有期徒刑3個月，合併應執行有期徒刑10個月。

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(中時電子報)