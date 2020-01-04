要楊蕙如別再躲！ 柯直言：中央不會公布款項

柯文哲受訪。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲上午參加新光大樓登高賽後，針對遭到「易始公司」發聲明揚言提告一事表示，他們不用發聲明，只要負責人不要神隱、不要再躲了，出來全部公開透明講清楚就好了啊！但他也認為，要中央公布款項「選前不可能、選後也是遮遮躲躲」。

易始公司3日發出聲明揚言針對台市長柯文哲及市議員王鴻薇、應曉薇提告，柯文哲上午表示，台北市已經把所有資料送檢調，易始公司也不用發聲明，負責人出來把帳目講清楚就好。

柯文哲強調，剛好台北市這邊的資料都很清楚，但到底向體育署或國營事業申請多少錢就沒有人知道，所以最好的方法就是楊蕙如出來，全部公開透明說明清楚，這樣就好了啊！他也呼籲楊蕙如「不要再神隱、不要再躲了，出來說明就好了，何必告咧？」

對於楊蕙如是否還在國內？柯文哲反問「難道被別人殺人滅口了？」但這個他不曉得。柯強調，有沒有潛逃出境，除非楊蕙如坐漁船溜走，不然出入境移民署一定知道的啊。

不過，柯文哲對於中央是否會公布款項不抱期待，他直言「選前不可能、選後也是遮遮躲躲」，但本案可以作為一個案例。在台灣社會進步過程當中，一次又一次把一些案例拿出來，大家建立制度，就可以把這些破洞補起來。

＃柯文哲，＃楊蕙如，＃易始公司，＃國營事業

(中時 )