該名男粉絲在推特道歉。(圖/翻攝自推特)

台灣女孩周子瑜4年前在韓國以Twice成員身分出道,去年她被美國電影網站TC Candler評選為世界第一美,美貌獲得肯定。近日卻傳出一支她在機場被瘋狂粉絲貼緊摳肩騷擾的影片,引來粉絲憤怒,該男之後被起底是一名大陸粉絲,而他也在推特道歉並還原經過。

Twice去年底受邀參加日本紅白歌唱大賽,隔天搭機返回韓國金浦機場,卻被拍到一名金髮粉絲趁機靠近子瑜,並將手伸到子瑜的帽T後面,敲了她肩膀兩次,子瑜驚覺後往前貼近其他成員,似乎有意求救,並露出害怕表情,令許多看到影片的網友十分心疼。

該名李姓粉絲稍後在推特發影片向子瑜和Once(Twice粉絲名)道歉,表示:「我是當事者,我一開始準備給子瑜花,但子瑜沒有反應過來,然後我就跟著子瑜」,「一開始我有叫她名字,但子瑜沒聽到,我在情急之下,因為我當時是昏昏沉沉的狀態,就碰了一下她的帽子」。

粉絲又說:「我這次深表道歉,這件事的確是我做錯了,我也不祈求大家的原諒,希望Once和Twice都能好好的,對不起,我是害群之馬,以後再也不會發生這樣的事情了」。對此,網友回應:「知錯能改,善莫大焉」、「如果真心愛她,請檢討一下自己」、「Please don't bother or make the girls especially tzuyu uncomfortable.」、「子瑜真的不想拿花的話,就不要強行再去給她了」。

(中時電子報)