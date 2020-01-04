該名男粉絲在推特道歉。（圖／翻攝自推特）

台灣女孩周子瑜4年前在韓國以Twice成員身分出道，去年她被美國電影網站TC Candler評選為世界第一美，美貌獲得肯定。近日卻傳出一支她在機場被瘋狂粉絲貼緊摳肩騷擾的影片，引來粉絲憤怒，該男之後被起底是一名大陸粉絲，而他也在推特道歉並還原經過。

Twice去年底受邀參加日本紅白歌唱大賽，隔天搭機返回韓國金浦機場，卻被拍到一名金髮粉絲趁機靠近子瑜，並將手伸到子瑜的帽T後面，敲了她肩膀兩次，子瑜驚覺後往前貼近其他成員，似乎有意求救，並露出害怕表情，令許多看到影片的網友十分心疼。

該名李姓粉絲稍後在推特發影片向子瑜和Once（Twice粉絲名）道歉，表示：「我是當事者，我一開始準備給子瑜花，但子瑜沒有反應過來，然後我就跟著子瑜」，「一開始我有叫她名字，但子瑜沒聽到，我在情急之下，因為我當時是昏昏沉沉的狀態，就碰了一下她的帽子」。

粉絲又說：「我這次深表道歉，這件事的確是我做錯了，我也不祈求大家的原諒，希望Once和Twice都能好好的，對不起，我是害群之馬，以後再也不會發生這樣的事情了」。對此，網友回應：「知錯能改，善莫大焉」、「如果真心愛她，請檢討一下自己」、「Please don't bother or make the girls especially tzuyu uncomfortable.」、「子瑜真的不想拿花的話，就不要強行再去給她了」。

(中時電子報)