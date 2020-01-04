台中市警察局第六分局交通分隊長張木榆表示，警方針對汽車駕駛及機車騎士酒測值都為零，無酒駕情形，交通分隊正進一步釐清車禍肇事原因。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市西屯區逢甲商圈3日晚上7點多發生一起汽機車碰撞車禍，警方初判肇事原因，小客車疑在禁止左轉時段違規左轉

，與直行的機車騎士碰撞，造成機車騎士與乘客多處擦挫傷

，警方針對汽車駕駛及機車騎士酒測值都為零，無酒駕情形

，至於機車騎士是否未依規定減速，將由交通大隊研判，進一步調查肇事原因。

台中市西屯區福星路與逢甲路口，是逢甲商圈交通頻繁的路段，昨晚周五是小周末，很多逛街人潮湧入的尖峰時間，卻發生一起汽機車碰撞車禍，警方快速到場處理，避免發生塞車情況。

昨晚近7點半時，40歲徐姓男子駕駛小汽車沿著福星路，左轉逢甲路往西屯路方向時，騎機車的22歲陳姓男子，則從福星路正騎往文華路方向直行，「碰！」一聲，汽機車發生碰撞，十字路口行進中的其他人車嚇一大跳，趕快搶救受傷的騎士與乘客。

警方表示，機車騎士稱是為閃避小客車急煞後，自摔滑行與小客車發生碰撞；造成小客車的車頭碰損，機車車頭及右側車身碰損，機車騎士及乘客多處擦挫傷。

台中市警察局第六分局交通分隊長張木榆表示，這起車禍初判肇因，疑自小客車想左轉，對向機車想直行，現地勘查發現，西屯區福星路與逢甲路口，當地交通標誌規定，在晚上7點過後設有禁止左轉規定，研判自小客車違反標線標誌。

張木榆說，機車騎士稱是直行騎到路口時，因為看到汽車左轉而來，表示受到警嚇而滑倒，至於機車騎士騎至路口時

，是否未依規定減速，將由交通大隊研判，自小客車行經路口應遵守標線標誌，但該輛小客車則在當地不能左轉的時段已違反特定標誌管制。

警方對汽車駕駛及機車騎士酒測值都為零，無酒駕情形，交通分隊正進一步處理，調查釐清車禍責任與肇事原因。

(中時 )