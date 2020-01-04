民進黨立委林靜儀接受《德國之聲》專訪提到，支持統一就是「叛國」，引發議論，國民黨立委痛批綠營選舉操作，刻意打恐中牌騙選票。對此，民進黨立委王定宇臉書今表示，接受中共一國兩制、一中同表的，消失當然是「中華民國」，這種主張傷害台灣2300萬人的利益，當然欠罵，如果收了中共好處來台推動這些就是違法，這種被罵叛國嘟嘟好而已。

王定宇表示，尊重多元不同的聲音是台灣民主價值的一部分，「尊重」是指保障說話、思想的自由，不代表「接受」，更非不論戰、不反駁。

王定宇認為，主張「統一」的人，是不是「叛國」，其實有個很簡單的檢驗方式，那就是「統一」後，消失的是「中華人民共和國」或是「中華民國」？答案很簡單，如果接受中共「一國二制」、「一中同表」、「同屬一中」的，消失當然是「中華民國」，這種主張是傷害台灣2300萬人的利益，當然欠罵。

王定宇說，反對「中共的北京政權」統一（併吞）中華民國台灣的「中華民國派」和「台灣派」，是可以團結在一起，作伙保護我們這2300萬人的家園。

民進黨叛國言論爭議，國民黨預計今天發動一連串攻擊，王定宇痛批，國家哀慟黑鷹失事時，在這種時刻滿腦子還是政治，而國民黨的政治，就是不斷的斷章取義，發動政黨鬥爭，不談道理本身，這種政黨，習近平教你孝順才是對的，蔡英文說要團結都是假的。

(中時 )