國民黨近期緊追反滲透法後續引發的寒蟬效應，國民黨今天上午舉行「青年憂反滲透法 羅織罪名搞東廠」記者會，直指目前在大陸工作者高達六成多為青壯族群，此法通過後，青壯族群首當其衝成為高風險群，讓台灣人不敢赴陸工作，失業率將往上攀升破一成，國民黨也將在官方臉書發起「百工百業給問嗎」專欄，用實際意境向民眾說明反滲透法實質影響。

國民黨網路小編呂慶煒表示，根據共產黨支部工作施行條例規定，包含企業、農村、機關、學校、科研院所、社區、社會組織、基層單位等，只要有超過3位黨員，就要成立黨支部

呂謦煒質疑，中國大陸的政治體制是共產黨大於一切的制度，反滲透法裡面提到的競外敵對勢力或滲透來源，其定義就包含共產黨，黨支部是否也算滲透來源或敵對勢力？獲得大陸學校獎學金回台宣傳政策，是否違反反滲透法？

國家政策基金會助理研究員陳冠安指出，大陸人口中有6至7％為共產黨員，學會與企業也分布黨支部，這就符合反滲透法中滲透來源的定義，其中台生與台青都是高危險群。

陳冠安表示，目前有1萬1千名台生在大陸就學，據勞動部統計有40萬台灣人在大陸工作，其中30歲以下有5萬4千人，30歲至49歲有21萬，形同六成多青壯族群為反滲透法通過後，首當其衝的高風險群，遑論民間估計在大陸工作的人次達2百萬，讓台灣人不敢去大陸工作，年輕人失業率將因此增加2％往上攀升至11.2％。

國民黨不分區立委候選人吳怡玎痛批，當初民進黨元老提倡民主進步、言論自由而廢除刑法100條，現在訂定反滲透法讓民主倒退，沒有施行則剝奪人民的言論自由。

(中時 )