台灣教授協會近日舉行記者會，輔仁大學社會系教授戴伯芬在會上驚爆，台大負債高額，恐將在30年後倒閉，台大今(4)日召開校務會議，台大校長管中閔回應，台大負債比例低，實際情況並非該名教授簡單推論的結果，台教會在會後第二天，也主動向台大提出道歉。

戴伯芬在台教會記者會上指出，台大負債情況位居全國之冠，目前負債高達183億8500多萬，且負債從105學年度的31.81％，成長到107學年度的35.09％，如政府不在多加補助預算，按照台大每年新增負債1.6億的速度，台大將在30年後倒閉，並且也將有3分之的公立大學也會在50年內倒閉。

有台大教授在校務會議上提到這項問題，希望校方能說明。管中閔則說，第一時間看到這則報導時，感到很驚訝，後來與財務管理處討論，發現與戴教授所說明的情況有所不同；而在台教會舉行記者會後的第2天，該會便主動聯繫台大，表達道歉，闡明戴教授簡單推論的結果並不正確。

台大財務長廖珮真也在校務會議提出負債比例計算表，對比台教會的數據，即台大105學年度負債比例為31.8％、106學年度為32.8％、107學年度則為35.1％，但根據台大校方資料顯示，105到107的3個學年度負債率依序分別為5.4％、5.0％與4.5％，代表台大負債情況遠遠低於戴教授所言。

(旺報 )