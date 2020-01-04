因應大陸武漢爆發未明病毒性肺炎，香港衛生署衛生防護中心表示，現時武漢出現的病毒性肺炎病例群組個案可被視為一種「對公共衛生有重要性的新型傳染病」，香港也傳出疑似病例，因此香港政府今日（4日）公布「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計畫」，並同時啟動嚴重應變級別，即時生效。

據香港01報導，香港食物及衞生局局長陳肇始上午在港台節目《星期六問責》表示，香港最新懷疑病例再多兩宗，總數已經增至7宗；其中4人已經出院，3人分別正在瑪嘉烈醫院、將軍澳醫院及屯門醫院留醫。

香港衞生署衞生防護中心發言人說：「『對公共衞生有重要性的新型傳染病』指此前不知道能令人類致病的病原體所引致的任何傳染病，但由於其特性或已改變，故不論其是否具備在人與人之間有效地傳播的能力，人類亦會受到感染。這類疾病可能在國際間傳播，引致公共衞生緊急事件。現時武漢出現的病毒性肺炎病例群組個案可被視為一種『對公共衞生有重要性的新型傳染病』。」

發言人說：「政府會因應最新的科研實證和發展，不時評估風險，啟動或解除應變級別，並採取相應的防控措施。」

《明報》報導，嚴重應變級別指在香港出現的新型傳染病，對人類健康造成新而嚴重影響的風險，屬於中等的情況。一般而言，嚴重應變級別顯示，在香港出現有限度傳播，例如出現人類感染新型傳染病的零星或小規模病例羣組。

就人畜共患傳染病而言，當香港出現動物爆發新型傳染病，而有關動物可能與一般人群有緊密接觸，並有大量證據顯示動物傳染人類。其他情況包括在香港有緊密的貿易及旅遊關係的地區，證實出現相當的新型傳染病人類感染個案。

港府表示，政府會因應最新的科研實證和發展，不時評估風險，啟動或解除應變級別，並採取相應的防控措施。

(旺報 )