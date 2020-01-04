疾管署提醒旅客，赴陸應留意個人衛生，避免接觸野生動物或禽鳥。（疾管署提供／林周義台北傳真）

武漢不明原因肺炎感染數日前增至增至44人，香港的懷疑個案也持續增加，專家擔憂不知名的新型病毒出現。為因應可能的風險，疾管署昨日成立緊急應變小組。若遲遲未有進展，將派員訪查。若評估疫情具社區傳播的風險，該署不排除針對武漢以外的航班進行登機檢疫。

大陸日前爆出不明原因肺炎，感染人數從27人增至44人，症狀包括發燒、少數人呼吸困難、胸片呈雙肺浸潤性病灶；截至今日傍晚，香港懷疑個案增至8人，港府今早也宣布啟動嚴重應變級別因應。

截至昨天，陸方僅排除流感、禽流感、腺病毒，病因未明。引發群聚的華南海鮮市場除販賣海鮮，也販賣兔子、貓狗、土撥鼠等野味。中國附醫兒童感染科主任黃高彬表示，依照目前個案數來看，確實沒有明顯人傳人情況。若肺炎是SARS引起，台灣已有經驗應對，最擔心的是完全不知名的新型病毒出現，台灣只能靜觀其變。

疾管署副署長莊人祥表示，該署日前啟動登機檢疫後，在7個武漢航班中，發現6人出現輕微發燒、咳嗽等症狀，其中1人流感、1人類流感、1人感冒、1人單純發燒，2人已返家持續追蹤，所有人均未曾前往華南海鮮市場。

疾管署昨成立緊急應變小組，針對疫情監測、檢疫措施、感染控制、醫療整備、檢驗量能等進行盤點。莊人祥表示，若陸方疫情遲遲未有進展，將派員赴陸訪查。若評估疫情具社區傳播的風險，則不排除針對武漢以外的航班進行登機檢疫。

黃高彬提醒，感染管制最高的指導原則是感染的封鎖，建議衛福部要求各醫療院所針對曾赴武漢、出現疑似症狀者，做好隔離措施。醫護人員應備好隔離衣、面罩、N95等，提高警覺。

疾管署提醒民眾，近期若計劃赴陸，應避免接觸禽鳥類、避免前往空氣不流通或人潮擁擠的場所，並留意個人衛生。返台後，若出現疑似症狀，應主動告知航空公司人員及檢疫人員。入境10日內，若出現發燒、急性呼吸道症狀，應主動通報1922防疫專線，戴口罩儘速就醫。

(中時 )