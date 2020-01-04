軍方尋獲「黑盒子」並完成解讀。（圖／國防部提供）

軍方尋獲「黑盒子」並完成解讀。（圖／國防部提供）

2日失事墜毀的一架國軍黑鷹直升機，軍方昨（3日）上午尋獲俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器後，經交通部運輸安全委員會漏夜進行資料判讀，今天上午已解讀完畢，確認相關數據，中午將會把相關資料提供給國防部，俟判讀後公布失事原因。

「黒盒子」內包含動力輸出、轉速、飛行姿態的紀錄，此外機件有無故障等數據也會完整呈現，國防部邀專業技術人員做詳細判讀後公布。

國軍黑鷹直升機2日墜毀失事，軍方昨（3日）上午七時組隊上山，搜尋俗稱黑盒子的飛行紀錄器，順利在上午10時40分在直升機主要機體內，發現外型仍保持相當完整的黑盒子，下午3點2具黑盒子送達運安會，傍晚順利解讀完畢，國防部預計今天中午取回彙整資料，俟判讀後公布失事原因。

運安會主委楊宏智表示，該會兩組專業人員從旁協助國防部解讀2具黑鷹直升機黑盒子，包含飛航記錄器及語音記錄器，歷經約2個半小時，順利下載航機速度／姿態，旋翼紐力等各項參數及軌跡資料，同時協助國防部將語音內容寫成逐字稿，只是語音涉及個人隱私且管制嚴格，運安會無法聽取內容。

(中時電子報)