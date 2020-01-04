好市多人氣零嘴纖三薯曝光後，燒到不少人，吸引許多饕客購買，因此就有網友在臉書吶喊，到底是誰起頭說好吃，讓我也停不下來，逛好市多一看到，就直接整箱搬走！網友見狀笑回，這是連環殺手案，找不到兇手，趕快趁還有貨囤起來啊！有些店早被買光了。
日前有網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》PO照分享，到底是誰說這好吃的？害我也跟著買，然後吃到嘴巴痠我都捨不得停，去逛好市多看到，就直接搬走一整箱。看照片原來是之前引發網友熱議的古早味零嘴「纖三薯」，不少人都表示，纖三薯超涮嘴，一開起來基本都是要吃光才會停。
貼文曝光後，也立刻引來網友討論，「真的很涮嘴」、「沒買的人要慎重考慮，因為吃了容易上癮」、「今天去大順店繞2圈都沒看到，整個被買光了」、「變得太紅了，看來會越來越難買」、「過年要到了，可以囤貨，到時候慢慢吃」、「今天去新竹店已找不到」、「請手下留一包」、「煩耶！台中都沒有阿」。
(中時電子報)
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