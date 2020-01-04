正駕駛父招魂 痛哭兒：才剛跟媽媽說生日快樂..盼入忠烈祠 11:002020/01/04 中時 陳俊雄 、 胡健森 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 上午家屬到入山口招魂。（胡健森攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黑鷹失事，正駕駛葉建儀的家屬今到現場招魂。葉建儀父親淚流不止説，前一天才打電話回家跟母親說生日快樂，沒想到隔天兒子人就不在了。 其父說，兒子從小就很乖，也以救人為職志，曾經救過5條人命；雖然勸過兒子轉地勤，因為飛行太危險，但兒子仍堅持要飛，也做好最壞的準備，曾說過，如果有萬一，希望能入祀忠烈祠。 (中時 ) #兒子 #正駕駛 #過兒 #地勤 #人命 也許您會感興趣 推薦閱讀 女神年年暖心做公益 白家綺桃園跨年發202個紅包袋 13:072019/12/31 娛樂 預習生命課題!故事工廠《小兒子》暖心加演感動全台 14:572019/12/31 新消息 兒子冒名偷簽聯絡簿 老爸一看吐血：我對不起列祖列宗 00:022020/01/01 生活 《反滲透法》衝擊影視產業「像孫悟空緊箍咒要人命」 01:332020/01/01 娛樂 梁佑南分享兒子衝動實例 于美人、浩子差點下跪道歉 18:172020/01/01 娛樂 覬覦兒子女友美貌 荒唐老爸利誘國中女上床 20:392020/01/01 社會 10月嫩嬰疑遭生母和男友人活活虐死 生父誓言討公道 16:222020/01/02 社會 3個月死3人 美海關看守所屢出人命 19:152020/01/02 國際 小彬彬戒酒全憑兒子一句話 扛800萬債務入不敷出 19:122020/01/03 娛樂 鄰說電視看到你兒子 機工長母哭腫眼 01:212020/01/04 政治要聞 政治熱門新聞 彭文正爆：張善政、蔡英文證書差別在哪？ - 政治 林靜儀闖大禍 英粉怒：輸了都妳害的！ - 政治 1／11後 網：PTT將全面轉向？ - 政治 台南與韓國瑜合體？王金平終於回應了 - 政治 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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