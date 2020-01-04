黑鷹失事，正駕駛葉建儀的家屬今到現場招魂。葉建儀父親淚流不止説，前一天才打電話回家跟母親說生日快樂，沒想到隔天兒子人就不在了。

其父說，兒子從小就很乖，也以救人為職志，曾經救過5條人命；雖然勸過兒子轉地勤，因為飛行太危險，但兒子仍堅持要飛，也做好最壞的準備，曾說過，如果有萬一，希望能入祀忠烈祠。

(中時 )