民進黨總統候選人蔡英文、立委候選人林俊憲設於台南市水萍塭公園內的聯合競選旗幟2日深夜被人燒燬，台南市警方組專案小組24小時內即逮獲涉案的劉姓男子。警訊中，劉男供稱，因酒喝太多且對工作環境有所抱怨，才在步行返家途中，隨手拿打火機點燃公園邊的競選旗幟發洩，他深感抱歉。

南區水萍塭公園是市民重要的休閒場所，更是歷次選舉集會及競選旗幟密集區域。2日深夜11點左右，市警局110勤務指揮中心接獲民眾電話報案，指有人在水萍塭公園內焚燒競選旗幟後，立即通報管轄的市警六分局通知線上警網馳赴現場，初步發現有1面蔡英文總統及立委林俊憲的聯合競選旗幟被燒燬。

警六分局隨即結合偵查隊、金華所成立專案小組，深入採證、調閱相關監視錄影畫面，循人、車等面向積極偵辦。偵辦過程中，專案小組發現，嫌犯隱身光線陰暗公園步道旁，下手點燃旗幟1面後立即逃逸，破案難度高；經研判對方可能來去路線，釐清案發熱區，過濾48支監視器和20輛餘部行經車輛行車紀錄器影像，反覆比對、抽絲剝繭，並派員於案發地點周邊訪查商家、行人後，終於鎖定涉案的劉姓男子輪廓及可能去向。

警方隨即派員前往劉男慣性路線埋伏，終於在3日深夜11點左右，在南區金華、永華路口發現對方行蹤，經上前盤查確認身分無誤後，將他逮捕到案。

經查，51歲的劉姓男子，平時從事體力工，並無特定政黨傾向，落網後除坦承犯案外，也聲稱因酒喝太多，加上對工作環境有所抱怨，因此在步行返回住處途中，隨手拿起打火機點燃公園旁邊的競選旗幟發洩，他對自己的行為感到抱歉。

(中時 )