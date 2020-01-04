針對近期蔡政府動輒對民眾查水錶的行徑，國民黨今日召開記者會，打鬼軍團總團長周錫瑋痛批政府此舉違反憲法對言論自由的保障，而檢警在沒有法官監聽票的情況下用各種方式進入民間line群組監看訊息的作為，也違反憲法對秘密通訊自由的保障，因此呼籲檢警調如果接到上面指示這樣做時不要配合，如果將面臨懲處不得不配合也記得蒐證，為何韓國瑜當選總統會全面針對蔡政府這些違法行為究責，而現階段國民黨也由擁有三百位律師的抓鬼大隊在各縣市協助這些受害民眾。

周錫瑋還質疑政府面對楊蕙如、偏綠臉書粉專打馬悍將沒有用同樣標準偵辦，只辦支持韓國瑜的人、批評政府的人。國民黨文傳會副主委王鴻薇則指出，這些案子全部集中在十月到十二月開始密集傳訊偵辦，是否為蔡英文政府的選舉前綠色恐怖？此外民眾常聽到警察抱怨人力不足，很多案子無法辦，怎麼選前警察有這麼多時間可以全省跨縣市辦案？

記者會現場也請了十多位受害民眾現身說法，有位女士表示自己是高雄人，卻收到傳票要她20號到台北開庭。她質疑為何政府不辦走私菸案，且放任陳水扁在外面到處跑，卻要辦他們這些升斗小民。還有位青年表示一大早就有警察在他家樓下一直按門鈴，開門後警方宣稱因為他分享一部政治影片，要他去警局，去了一個小時，為此他沉默了一整天，因為他很怕，依法最高他會被罰三萬元，他家經濟不好，父親過世，媽媽在療養院。隔天他用通訊軟體跟別人聊政治時，雙方都沒有開擴音的情況下竟然有回音(暗示通話遭政府監聽)，他趕快掛電話。

還有民眾指出針對網路上分享楊蕙如相關訊息，包括他本人，村內已有三十人被傳訊；另一位民眾指出自己只是單純分享柯建銘的哥哥給蔡英文的一封信，之後還自行刪除了，結果他人住台南，內政部傳喚兩次要他到案說明，到了後刑事局還講是上面交辦的請原諒。用國家機器對付民眾良心何在？難道是選擇性的嗎？ 只要跟對黨派就沒事？ 甚至還有民眾表示自己只接到警方電話，也沒告知他哪件事情違法就請他去警局，到場才告知，作為筆錄還不准他將筆錄拍照或影片。

(中時 )