民進黨立委、甫辭去蔡英文總統競辦發言人職位的林靜儀，接受《德國之聲》訪問時，提及主張統一恐叛國等言論，遭外界批評揭穿民進黨推動階段台獨的企圖與真相，林本人除閃辭蔡競辦發言人，也在臉書澄清自己用詞不精確。但回顧林靜儀過去公開發言，也常引起討論，一句「用湯匙也能喝珍奶」、「投國民黨就不生小孩」更曾轟動網路，被網友圍剿。

林靜儀曾任中山醫學大學附設醫院婦產科主治醫師、台灣女人連線理事，關注婦運，2007年因婦女團體推薦進了行政院婦權會，但2014年她，原承諾擔任江宜樺內閣的第二屆性別平等委員會委員，後聲稱因看行政院以暴力驅離反服貿黑箱的抗議學生，在接到聘書後隨即請辭，因為她無法容忍自己踏過學生的血走進行政院，卻假裝沒事的討論婦女權益。

同年5月林靜儀即接任民進黨婦女部主任，後被提名為不分區立法委員，並於2016年順利當選立委、2019年接任民進黨國際部事務部主任，後又接蔡競辦發言人。

回顧林靜儀任立委後，關注永續發展議題，也協助向教育部爭取南投縣竹山鎮過溪國小等地方教育設施更新，但也有不少言行引人側目、議論。

例如：

「助理在大便」：2017年11月林靜儀主持《勞動基準法》修正草案，醫師背景出身的她被質疑不挺醫護，遭醫界批評；後被網友爆料稱林靜儀辦公室電話線遭拔、拒接抗議電話，被酸「林靜音」。林在臉書回應自己在甲級動員，而「助理在大便」，引發網友批評，台大教授李茂生更酸：不知道林靜儀助理便祕多少年？

「晚上十點後限電」：2018年5月，林靜儀質詢環保署長李應元時表示，站在婦產科醫師的立場建議最好晚上十點後限電，大家早點下班回家，十點之後不要看電視，也不要開燈，早點睡，一方面解決能源問題，也可解決少子化問題。此話引起討論，後林靜儀解釋她只是在反諷，且該段質詢有11分鐘在談永續發展議題，希望大家也能多關注。

「用湯匙也可喝珍奶」：2018年6月，林靜儀針對環保署限塑政策，表示自己「十多年來在這家很有名的珍珠奶茶店點熱珍奶時，一直都是杯子和湯匙，用湯匙喝珍奶其實沒甚麼大不了。」，照片一出反而慘遭網路酸民打臉在立院質詢時，桌上就放著一杯插著吸管的飲料。

「再投國民黨就不生小孩」：2019年3月27日，林靜儀稱「再投國民黨就不生小孩」，引起網友圍剿。

「礦業法就是一個修法過程拼命加蔥加到整鍋壞掉的例子」：2019年11月16日，針對民進黨團冷凍礦業法，表示「礦業法就是一個修法過程拼命加蔥加到整鍋壞掉的例子。2017年一度接近有機會完成，結果覺青加蔥、原青加蔥、環團加蔥、民代加蔥，沒有人有辦法接受妥協的道德瑕疵。已然無解。修法過程不理性，就是毀了一切。」，引起同黨立委林淑芬不滿，隔空喊話「誰加蔥？誰加料？不用老是指著人民的鼻子教訓人民。」

(中時電子報)