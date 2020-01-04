台南與韓國瑜合體？王金平終於回應了 11:082020/01/04 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院長王金平。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選進入倒數，國民黨總統候選人韓國瑜在停止競選行程兩天後，今日將在台南與立委候選人洪秀柱一同舉行大造勢。外界關注前立法院長王金平是否會前嫌盡釋，參與這場活動？王今也給出回應，表示他不會去。 據《新頭殼》報導，王金平今早接受該報記者採訪，對於是否會參加台南大造勢，在選前挺韓營造藍營大團結的議題上，王表示，洪有打電話來但他沒接到，而且他有要事在身，因此無法出席該場造勢活動。 (中時電子報) #台南 #王金平 #大造勢 #韓國瑜 #洪秀柱 #2020 大選 #國民黨 #民進黨 #蔡英文 #總統 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓台中造勢現翻轉契機？陳美雅看到這一幕好感動 07:592019/12/31 政治 反滲透法通過 國民黨要提釋憲 綠委：那是他們的權利 16:292019/12/31 政治 卓榮泰：絕無想要踩死小黨 但民進黨抽血一千西西，不就昏倒了 19:072019/12/31 政治 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 綠色恐怖 選民自救 04:102020/01/01 時論廣場 柯王合體！一起參加元旦健走 11:072020/01/01 生活 李艷秋再爆會議全文 小英竟這樣評林佳龍！網：龍龍不哭 18:492020/01/01 政治 到底挺不挺韓國瑜 侯友宜：當然要支持韓國瑜 22:252020/01/01 政治 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 蔡英文與獨派密談突被公開 名嘴爆背後原因 01:242020/01/03 政治 政治熱門新聞 彭文正爆：張善政、蔡英文證書差別在哪？ - 政治 韓國瑜台南大造勢360°空拍影片曝光 網激動 - 政治 林靜儀闖大禍 英粉怒：輸了都妳害的！ - 政治 黑鷹失事／蔡英文再赴台北賓館追思 背後原因曝光 - 政治 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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