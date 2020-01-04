2020大選進入倒數，國民黨總統候選人韓國瑜在停止競選行程兩天後，今日將在台南與立委候選人洪秀柱一同舉行大造勢。外界關注前立法院長王金平是否會前嫌盡釋，參與這場活動？王今也給出回應，表示他不會去。

據《新頭殼》報導，王金平今早接受該報記者採訪，對於是否會參加台南大造勢，在選前挺韓營造藍營大團結的議題上，王表示，洪有打電話來但他沒接到，而且他有要事在身，因此無法出席該場造勢活動。

(中時電子報)