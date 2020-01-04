國民黨總統候選人韓國瑜，因親民形象、草根作風，獲得大批基層支持者「韓粉」。網友貼出一張去年颱風淹水，韓踩踏在水中勘災的照片，與總統蔡英文相形對比，感動道：「莫忘世上苦人多，庶民韓國瑜的參選，打破了歷來參選人的傳統思維，摒棄了權貴、千金、書霸、貪腐的參政。」韓粉則感動大喊：「我們只能靠你了！」

昨日（3）網友在臉書社團「周錫瑋戰將後援會」發文，寫道：「決戰倒數8天，猶記得前年1124縣市長選前幾個月，韓國瑜在高雄參選市長一鳴驚人造成了韓流，影響至今不衰，究其原因，實在是民進黨搶菜攤吃相難看，放個吳陰獰（吳音寧）助攻，再看看民進黨執政的政績夠爛的，民心思變，自然就輕易的被高雄市民推上了市長。」

發文網友再寫道：「韓國瑜親民愛物整治高雄市政興業除弊，無奈無奈，無能的中央執政的民進黨政府，柯P所說菜英文身邊的人都在貪污，高雄負債3000多億的那個陳菊團隊都移到了中央卡韓市長，民進黨就是不敢面對，不要以為上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹……太多了。」

不僅如此，發文網友更感性表示：「官逼民反南方崛起，受高雄市民愛戴的韓市長只有再身負全民的負托參選總統一職。莫忘世上苦人多，庶民韓國瑜的參選，打破了歷來參選人的傳統思維，摒棄了權貴、千金、書霸、貪腐的參政。若貪污關到死不假釋，這句話恐怕敢說出口的沒幾個人了，至少至今的台灣政壇我只聽到韓國瑜敢多次說出口，其他的參選人呢？支持並強烈要求韓國瑜當選後立即成立特偵組除弊。」

文章一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「堅定支持韓國瑜、張善政！」「唯一支持韓國瑜」、「其他的侯選人敢不敢講，『如果貪污關到死』！」「剩下沒幾天了，從此刻起到投完票、開完票前，大家都要動員起來催票、投票、監票監票監票，以防黑手黑手黑手伸入」、「票投2號韓國瑜，挺韓立委全壘打，黨票投國民黨」。

(中時電子報)